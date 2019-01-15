Партия «Шлёпки Украины»: В Верховной Раде может появиться «Жириновский в юбке»

Сегодня, 16:16 \\ Политика

Известная украинская певица заявила о создании первой женской партии.

Исполнительница шуточных «народных» песен Ольга Полякова, известная как «королева ночи», официально заявила о создании своей «партии женщин». Новая политическая сила пока не имеет названия, его Оля предлагает выбрать поклонникам, учитываются даже шуточные названия, вроде «Шлёпки Украины» по аналогии с хитом исполнительницы.

Полякова, однако, уже определилась с курсом. Артистка прокомментировала, что депутатки её партии будут бороться с «гендерным шовинизмом и депопуляцией украинского народа», а также будут добиваться «смены старых лиц во власти и ответственности за принятие решений власть имущих». Риторика очень похожа на риторику многих матёрых политиков, а эксцентричное поведение грозит прославить Полякову как украинского «Жириновского в юбке».

Стоит отметить, что в отличие от других коллег по сцене, которых резко потянуло заняться кнопкодавством, певица не будет баллотироваться в Верховную Раду 9-го созыва, то есть 21 июля в выборах она не учавствует, желая набраться политического опыта. В парламенте партия женщин может появиться уже на следующих выборах.

Несмотря на убедительную поддержку со стороны украинок, в Полякову верят не все. В большей степени из-за её близкой дружбы с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. Девушка работает на «Квартал 95», снимается в их фильмах, участвует в программах, защищает Зеленского от нападок недоброжелателей.

Кроме того, Полякова работает и на телеканал «1+1» - «отчий дом» нынешнего президента. По странному стечению обстоятельств, артисты-сотрудники именно этого канала внезапно табуном пошли в политику, что уже не нравится украинцам.

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Автор - Олеся Куприна
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