Украинский депутат обвинил СМИ, контролируемые Госдепом США, в искажении фактов

Сегодня, 15:53 \\ Политика

Евгений Мураев прокомментировал публикацию «Радио Свобода» «Пять лет войны: как переплавляют реальность в фейк», сказав, что сама эта статья и есть фейк.

Политик отметил, что американский рупор («Радио Свобода») и есть одим из главных плавильщиков реальности. И в их реальности нет ни 50 тыс. вооруженных граждан Украины, ни мирных жителей, вычеркнутых пропагандой из жизни, ни военных преступлений. В созданном фейке есть самая сильная армия Европы, защищающая всю западную цивилизацию, а тысячи граждан Украины повторяют этот фейк как скороговорку.

В реальности, которую создали пропагандисты, отсутствует коррупция, контрабанда, и политическая выгода от войны на Донбассе. Выполняются все договора, а бесстрашные воины только наблюдают, как сепаратисты обстреливают сами себя. Что мир просто не возможен, и договариваться не с кем. А самое главное, что вся эта выдуманная реальность контролируется из-за океана, оттуда же финансируются и СМИ, искажающие факты.

Евгений Мураев – депутат Верховной Рады Украины, член Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Избирался в парламент от «Оппозиционного блока», позже вышел из фракции и партии «За життя». Осенью 2018 года создал собственную политическую силу – «НАШИ», которую и возглавил. На новые парламентские выборы его партия идет в союзе с «Оппозиционным блоком», по имеющейся договоренности, будет претендовать на кресло премьер-министра Украины.

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Автор - Александр Бессонов
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