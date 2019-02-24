Вразрез с указом Путина: Авиакомпании могут сорвать поручение президента из-за цен на топливо

Сегодня, 15:20 \\ Политика

Накануне Ассоциация эксплуататор воздушного транспорта России заявила, что авиакомпании испытывают трудности.

Трудности состоят по большей степени в резком подорожании авиационного керосина. Ассоциация направила письмо правительству с просьбой увеличить субсидирование программы, предполагающей увеличение внутренних авиаперевозок. Недавно Владимир Путин своим указом поручил авиакомпаниям улучшить показатели внутрироссийских пассажирских авиаперевозок с целью обхода московского авиационного узла, чтобы россияне могли совершать перелёты напрямую между регионами.

Однако авиакомпании могут сорвать поручение президента из-за цен на топливо. И дело не в том, что внезапно подскочили цены на керосин, а скорее, от собственной жадности. Вероятно, авиаперевозчики готовы пойти вразрез с указом Путина для сохранения прибыли и собственной выгоды. Ассоциация уже предложила в письме полпреду Юрию Трутневу и вице-премьеру Дмитрию Козаку свои варианты решения проблемы. Авиакомпании предлагают правительству выделить для них дотационную компенсацию за топливо в 2017–2018 гг из резервного фонда правительства, на всё это просят 23 млрд рублей. А также просят возместить им акцизные сборы на керосин.

Выходит так, что авиакомпании собираются выполнять указ президента только за счет государства, которое должно ещё заплатить и возместить расходы им. 

Возможно, проще было бы передать в управление государству все авиаперевозки, чтобы никто не жаловался на невозможность выполнить прямое поручение президента Путина.

Поделиться новостью:
Автор - Андрей Вознесенский
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

Жириновский: «Бюджет доплатит к материнскому капиталу ещё 450 тысяч»

Идею «отцовского капитала» продвинул лидер ЛДПР.

Ему больше не верят. Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтингов Путина

 Граждане начале понимать, что никаких изменений к лучшему ждать не стоит.

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Устанет, уйдёт... Путин вслед за Ельциным может сбежать с «трона»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел новое исследование и...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...

Сначала суд - Россия не намерена отпускать украинских моряков, нарушивших госграницы

Москва не признает решение Морского трибунала, отмечая, что у него нет юрисдикции для...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ