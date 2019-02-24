Вразрез с указом Путина: Авиакомпании могут сорвать поручение президента из-за цен на топливо

Накануне Ассоциация эксплуататор воздушного транспорта России заявила, что авиакомпании испытывают трудности.

Трудности состоят по большей степени в резком подорожании авиационного керосина. Ассоциация направила письмо правительству с просьбой увеличить субсидирование программы, предполагающей увеличение внутренних авиаперевозок. Недавно Владимир Путин своим указом поручил авиакомпаниям улучшить показатели внутрироссийских пассажирских авиаперевозок с целью обхода московского авиационного узла, чтобы россияне могли совершать перелёты напрямую между регионами.

Однако авиакомпании могут сорвать поручение президента из-за цен на топливо. И дело не в том, что внезапно подскочили цены на керосин, а скорее, от собственной жадности. Вероятно, авиаперевозчики готовы пойти вразрез с указом Путина для сохранения прибыли и собственной выгоды. Ассоциация уже предложила в письме полпреду Юрию Трутневу и вице-премьеру Дмитрию Козаку свои варианты решения проблемы. Авиакомпании предлагают правительству выделить для них дотационную компенсацию за топливо в 2017–2018 гг из резервного фонда правительства, на всё это просят 23 млрд рублей. А также просят возместить им акцизные сборы на керосин.

Выходит так, что авиакомпании собираются выполнять указ президента только за счет государства, которое должно ещё заплатить и возместить расходы им.

Возможно, проще было бы передать в управление государству все авиаперевозки, чтобы никто не жаловался на невозможность выполнить прямое поручение президента Путина.