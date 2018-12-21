В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Сегодня, 15:18 \\ Политика

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства превосходят российские по ряду параметров.

Специалисты посчитали, что купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», используют устаревшие технологии и слишком громоздки. Особой критике подвергся радар комплекса, использующий технологию пассивной фазированной решетки. Исходя из всего вышеперечисленного, они считают, что стоимость комплекса  завышена, а собственные комплексы HQ-9 практически ничем не уступают российским, а в вопросе маневренности даже превосходят.

Но, в свою очередь, отметили главные достоинства комплекса, такие как, возможность поражать цели на дистанции до 400 км, оборонные способности ракет на ближних дистанциях. Такими качествами китайские средства ПВО пока не обладают.

В планах китайской военной промышленности изучить используемые на С-400 ракеты, с целью модернизации собственных комплексов HQ-9.

Сделка по приобретению ЗРК С-400 состоялась в 2018 году. Китай приобрел шесть комплексов, сумма сделки составила 3 млрд долларов.

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Автор - Александр Бессонов
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