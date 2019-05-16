Кончились пряники - пора кнутов?: Правительство не будет платить за «косяки» Транснефти

Министр финансов Антон Силуанов отказался платить компенсацию за некачественную нефть, поставленную по «Дружбе».

Об этом Силуанов заявил на саммите ЕАЭС в Нур-Султане. Министр финансов РФ высказал своё мнение касательно выплаты компенсаций государством за некачественную нефть, которую поставила компания «Транснефть». По его убеждению, правительство не должно и не будет платить за «косяки» Транснефти. Компания не смогла выполнить обязательства по контракту в вопросе качества, а значит и сама должна разбираться со своими проблемами.

Ранее сообщалось, что для Транснефти хотят снизить дивиденды до уровня ниже 50%, что уже вызвало интерес у министра энергетики Александра Новака, и уже изучается этот вопрос на предмет такой возможности. Новак подчеркнул, что окончательное решение должно принимать правительство. Но и об этом Силуанов тоже сказал, когда ему задали вопрос о возможности снижения дивидендов: «Вы хотите сказать, чтобы государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти? Мне кажется, это не совсем правильно. Любые вопросы могут обсуждаться, но если вы спросите мое мнение, то неправильно, что по сути будет бюджетная компенсация за недоработки компании, которая не выполнила свои контрактные обязательства по поставке качественной нефти», - ответил министр.

Видимо, кончились пряники для Транснефти в виде дивидендных привилегий, а пришла пора кнутов в виде самостоятельных выплат штрафов, и невозможности снижения дивидендов ниже 50%. А могло быть всё намного радужнее, чем сейчас складывается положение оператора транспортировки нефти. Похоже, Транснефть слишком злоупотребила доверием не только правительства, но и своих партнеров. Беларусь пошла по принципу «доверяй но проверяй» - и не ошиблась.