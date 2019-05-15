Уже не скрывают: Как США будут дестабилизировать и ослаблять Россию - Минобороны РФ

Сегодня, 11:02 \\ Политика

Активно используя для этого Украину и Сирию, американцы не забывают про Беларусь и Кавказ.

Представители Минобороны РФ на основании опубликованных исследований американской компании Rand Сorporation сделали выводы и рассказали, как США будут дестабилизировать и ослаблять Россию. Для осуществления своих планов Вашингтон не только не собирается менять привычную стратегию, но и усилит её активизацией на новых направлениях.

В первую очередь, Украина останется главным фактором, позволяющим держать в напряжении РФ. Кроме этого, в пользу США работают возникшие экономические разногласия с основным геополитическим партнёром – Беларусью, которые при определённом подходе можно трансформировать в политический кризис в отношениях.

Сирийский конфликт также на руку Белому дому, затяжная фаза которого предусматривает военное «увязание» России на Ближнем Востоке. На Кавказе предполагается активно использовать застарелый конфликт Армении и Азербайджана, а также Грузии и Южной Осетии. Американцы уже не скрывают, что главной целью внешней политики является напряжённость на границах с РФ.

Кроме этого, большое внимание уделяется так называемой «утечке умов» и оттоку квалифицированных кадров. Этот процесс долговременный, но имеющий неплохие перспективы по ослаблению России. Но наиболее выгодными продолжают оставаться экономические антироссийские санкции, доказавшие свою эффективность в борьбе с РФ.

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Автор - Мария Ремарк
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