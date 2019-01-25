Ему больше не верят. Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтингов Путина

Сегодня, 03:24 \\ Политика

Граждане начале понимать, что никаких изменений к лучшему ждать не стоит.

Такую точку зрения 29 мая высказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, прокомментировавший в эфире телеканала "Дождь" факт серьезного падения рейтингов президента страны Владимира Путина. По его мнению, главной причиной этого стало непонимание рядовыми граждами того, когда же им наконец станет лучше жить.

Руководитель ВЦИОМ подчеркнул, что уровень доходов россиян продолжает подать вот уже на протяжении 5 лет, даже несмотря на то, что наиболее острая фаза кризиса завершилась еще в 2016 году. Долгожданное улучшение жизни, на которое очень долго так надеялись россияне, все не приходит и люди попросту перестали верить в то, что при действующей власти оно когда-нибудь таки произойдет, - отмечает Федоров.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о роли пенсионной реформы в падении рейтингов Путина, глава ВЦИОМ заявил, что реформа не стала причиной. Она, по его словам, лишь открыла людям глаза на то, что реально вот уже несколько лет происходит в стране. Россияне, по мнению Федорова, поняли, что в будущем ничего вокруг них не изменится к лучшему - они просто станут еще больше работать за те же самые зарплаты и пенсии.

Напомним, что исследование ВЦИОМ, о котором идет речь, было опубликовано 24 мая и содержало в себе рейтинг доверия населения к известным политическим фигурам. О доверии Владимиру Путину, согласно его информации, заявила 31,7 процента граждан.

«Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня», - заявил Федоров.

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Автор - Шухрат Кессикбаев
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