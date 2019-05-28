Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

Сегодня, 22:08 \\ Политика

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул гражданство. Лидер ЛДПР уверен – экс-президент Грузии нужен для мести его бывшему другу.

В Украине не утихают политические страсти. После окончания президентской гонки, новоиспечённый глава государства Владимир Зеленский распустил Верховную Раду, объявил досрочные выборы в парламент. Однако не только подготовка к предстоящим выборам разогревает атмосферу в местной политической среде. Новая власть готовится устроить настоящую охоту за успевшим надуть и «кинуть» всех Петром Порошенко. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Бывший президент Украины успел нажить врагов не только в России и в Донбассе, но также и в Украине. Политические преследования ручных силовиков коснулись окружения экс-президента Виктора Януковича, а также политических и бизнес конкурентов Порошенко. Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают нового украинского президента Зеленского, вынужден был оставить весь свой бизнес в Украине и бежать в Швейцарию. Близкий друг и соратник Порошенко Михаил Саакашвили был лишён гражданства и насильно выдворен за границу.

И это лишь несколько примеров, когда бывший президент превращал союзников в злейших врагов. И вот теперь все они, похоже, готовы объединиться, чтобы линчевать своего общего обидчика. В своём Telegram-канале Владимир Жириновский заявил, что Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко.

Сегодня стало известно, что президент Украины вернул Михаилу Саакашвили гражданство. В охоте на «зверя» Порошенко он, возможно, выполнит роль «загонщика». Неделей ранее в Киев после пяти лет отсутствия вернулся экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов. Матёрый юрист уже подготовил ряд заявлений в правоохранительные органы в отношении Порошенко. Он также выразил желание сотрудничать с новой властью в вопросе «посадки» бывшего президента.

Большую роль в этой команде будет играть украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, считает лидер ЛДПР. У главы МВД давно, по слухам, был конфликт с Порошенко, но Пётр Алексеевич не решался атаковать зубастого силовика. Жириновский уверен, что все, кого сегодня вокруг себя собирает Зеленский под присмотром олигарха Коломойского, «будут добивать» своего общего врага. Политик напомнил, что расправу над Порошенко он предсказывал ещё до начала выборов и вот теперь его пророчество сбывается.

Поделиться новостью:
Автор - Артемий Вишневецкий
Главное за неделю

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

 В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было...

Эпидемия минирований на Дальнем Востоке. Аэропорты Камчатки и Магадана подверглись попытке теракта

 Неизвестные сообщили, что в аэропортах дальневосточных городов заложены бомбы, после...

Китайские пограничники начнут проверять у туристов мессенджеры

 Нововведение коснется не только тех, кто намеревается посетить сам Китай, но и...

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Устанет, уйдёт... Путин вслед за Ельциным может сбежать с «трона»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел новое исследование и...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Казахи подсидели: Казахстан хочет отобрать контракт Беларуси и России на нефть

 Скандал с грязной нефтью может закончиться счастливо, но не для Москвы.

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ