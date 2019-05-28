Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул гражданство. Лидер ЛДПР уверен – экс-президент Грузии нужен для мести его бывшему другу.

В Украине не утихают политические страсти. После окончания президентской гонки, новоиспечённый глава государства Владимир Зеленский распустил Верховную Раду, объявил досрочные выборы в парламент. Однако не только подготовка к предстоящим выборам разогревает атмосферу в местной политической среде. Новая власть готовится устроить настоящую охоту за успевшим надуть и «кинуть» всех Петром Порошенко. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Бывший президент Украины успел нажить врагов не только в России и в Донбассе, но также и в Украине. Политические преследования ручных силовиков коснулись окружения экс-президента Виктора Януковича, а также политических и бизнес конкурентов Порошенко. Олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают нового украинского президента Зеленского, вынужден был оставить весь свой бизнес в Украине и бежать в Швейцарию. Близкий друг и соратник Порошенко Михаил Саакашвили был лишён гражданства и насильно выдворен за границу.

И это лишь несколько примеров, когда бывший президент превращал союзников в злейших врагов. И вот теперь все они, похоже, готовы объединиться, чтобы линчевать своего общего обидчика. В своём Telegram-канале Владимир Жириновский заявил, что Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко.

Сегодня стало известно, что президент Украины вернул Михаилу Саакашвили гражданство. В охоте на «зверя» Порошенко он, возможно, выполнит роль «загонщика». Неделей ранее в Киев после пяти лет отсутствия вернулся экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов. Матёрый юрист уже подготовил ряд заявлений в правоохранительные органы в отношении Порошенко. Он также выразил желание сотрудничать с новой властью в вопросе «посадки» бывшего президента.

Большую роль в этой команде будет играть украинский министр внутренних дел Арсен Аваков, считает лидер ЛДПР. У главы МВД давно, по слухам, был конфликт с Порошенко, но Пётр Алексеевич не решался атаковать зубастого силовика. Жириновский уверен, что все, кого сегодня вокруг себя собирает Зеленский под присмотром олигарха Коломойского, «будут добивать» своего общего врага. Политик напомнил, что расправу над Порошенко он предсказывал ещё до начала выборов и вот теперь его пророчество сбывается.