Жозеп Боррель назвал РФ «старым врагом», несмотря на дружественные отношения между странами.

Стало известно, что в своем последнем заявлении и.о главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», который представляет серьезную угрозу для Европы. Из-за этого посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареха вызвали «на ковер» в МИД России. Ведь последние подписанные акты и договоренности с Испанией носят дружественный характер и страны практически не конфликтовали даже на протяжении истории, ведь единственная русско-испанская война произошла в рамках завоеваний Наполеоном, а значит, что назвать «старым врагом» Испания РФ попросту не может. В общем, как говорится, «друг оказался вдруг» страной, которая готова идти на поводу у политики совершенно других стран.

Сейчас на Западе почему-то появился «тренд» обвинять во всем Россию и теперь от действий посла и и.о. МИД Испании будут зависеть дальнейшие взаимоотношения между странами и очень хочется надеяться, что они не испортятся так же, как с иными странами Евросоюза.