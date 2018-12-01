Друг оказался вдруг: Посла Испании вызвали «на ковер» в МИД России

Сегодня, 20:16 \\ Политика

Жозеп Боррель назвал РФ «старым врагом», несмотря на дружественные отношения между странами.

Стало известно, что в своем последнем заявлении и.о главы МИД Испании Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», который представляет серьезную угрозу для Европы. Из-за этого посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареха вызвали «на ковер» в МИД России. Ведь последние подписанные акты и договоренности с Испанией носят дружественный характер и страны практически не конфликтовали даже на протяжении истории, ведь единственная русско-испанская война произошла в рамках завоеваний Наполеоном, а значит, что назвать «старым врагом» Испания РФ попросту не может. В общем, как говорится, «друг оказался вдруг» страной, которая готова идти на поводу у политики совершенно других стран.

Сейчас на Западе почему-то появился «тренд» обвинять во всем Россию и теперь от действий посла и и.о. МИД Испании будут зависеть дальнейшие взаимоотношения между странами и очень хочется надеяться, что они не испортятся так же, как с иными странами Евросоюза.

Поделиться новостью:
Автор - Алина Изотова
Главное за неделю

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

 В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было...

Эпидемия минирований на Дальнем Востоке. Аэропорты Камчатки и Магадана подверглись попытке теракта

 Неизвестные сообщили, что в аэропортах дальневосточных городов заложены бомбы, после...

Китайские пограничники начнут проверять у туристов мессенджеры

 Нововведение коснется не только тех, кто намеревается посетить сам Китай, но и...

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Устанет, уйдёт... Путин вслед за Ельциным может сбежать с «трона»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел новое исследование и...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

Казахи подсидели: Казахстан хочет отобрать контракт Беларуси и России на нефть

 Скандал с грязной нефтью может закончиться счастливо, но не для Москвы.

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ