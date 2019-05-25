Как Путин хотел: Зеленский послушался президента РФ и вернул Саакашвили гражданство Украины

Сегодня, 17:06 \\ Политика

Михаил Саакашвили уже поблагодарил украинского президента за «подарок».

На сайте президента Украины опубликован очередной указ, касающийся гражданства иностранным гражданам. В документе прописано, что Владимир Зеленский относительно Саакашвили внёс изменения в указ Петра Порошенко от 2017 года. Если проще, Зеленский не дал Саакашвили «новое» гражданство, а восстановил его в старом, исключив из «расстрельного» списка.

Приятно, что новоизбранный деятель украинской власти всё-таки сделал так, как хотел президент РФ Владимир Путин. Напомним, что российский глава порицал действия Петра Порошенко, лишившего Саакашвили украинского паспорта и выдворившего политика из страны.

Чем займётся экс-президент Грузии в Украине, сказать можно точно: эти годы Саакашвили продолжал делиться политическими идеями и планами касательно Украины и даже считает себя полноценным украинцем. Вероятно, политик попытается пройти в Верховную Раду под покровом благосклонного к нему Зеленского.

Выгода для бывшего комика также немалая. Несмотря на судимость на родине, Саакашвили – профессионал. Он провёл в Грузии невообразимые реформы, которые впоследствии привели страну к процветанию и позволили существенно снизить уровень коррупции. Этим указом Зеленский также ещё раз станцевал на костях Порошенко, показав, что не будет идти по стопам «попередника»-фашиста. Возможно, вскоре последует предложение президента Украины начать диалог с Россией.

Кроме Саакашвили, 28 мая гражданство получили ещё несколько человек, в числе которых Александр Костиков – уроженец России, который сейчас проживает в Донецкой области. Скорее всего, такими указами Зеленский готовится потерять существенную часть избирателей из западной Украины.

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Автор - Олеся Куприна
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