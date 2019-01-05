Принадлежит России - Глава Крыма закрыл вопрос о статусе Керченского пролива

Сегодня, 15:33 \\ Политика

Сергей Аксенов поддержал своих российских коллег. Воды пролива в Керчи он считает собственностью РФ.

Глава Крыма закрыл вопрос о статусе Керченского пролива. Сергей Аксенов отреагировал за заявления МИД Украины о том, какой статус должен иметь Керченский пролив. Украина неожиданно захотела сделать керченские воды международными. На что Аксенов четко дал понять, что пролив принадлежит России, а по его водам не могут ходить корабли других стран без согласования с РФ.

Аксенов добавил, что международные суда могут пройти по Керченскому проливу, если такое решение примет Владимир Путин.

Вопрос о статусе Керченского пролива был поднят в украинском МИД. Заместитель главы министерства Елена Зеркаль сообщила, что Киев рассматривает возможность установления международного статуса для пролива. Украинская сторона намерена этим шагом пресечь будущие «спекуляции» РФ на предмет принадлежности пролива себе. О неуместности международного статуса для пролива уже высказались спикер Совфеда Валентина Матвиенко и севастопольский депутат Дмитрий Белик.

Разговоры о том, каким статусом должен обладать Керченский пролив, начались после решения Международного трибунала по морскому праву. Оно постановило, что РФ должна отдать Украине корабли, моряков и сотрудников СБУ, пересекших незаконно российскую границу Керченском проливе. Россия не намерена возвращать моряков, так как у трибунала отсутствует юрисдикция для решения этого вопроса. Но мнение суда по морскому праву чрезвычайно удобно для Украины: появляется больше возможностей для критики РФ.

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Автор - София Волкова
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