Пора вмешаться? В Косово задержан россиянин-сотрудник Миссии ООН

Сегодня, 13:50 \\ Политика

Президент Сербии заявил, что гражданин России был избит, и сейчас находится у полиции непризнанного Косова.

В Косово задержан россиянин-сотрудник Миссии ООН. Мужчина по имени Михаил Краснощеков оказался в числе тех 23 людей, которых спецназ МВД Косово задержал сегодня. Глава Сербии Александр Вучич сообщает, что задержания происходят якобы под предлогом борьбы с коррупцией и организованной преступностью.

Пока что о состоянии россиянина Михаила Краснощекова ничего не известно. Российская сторона уже предупреждена об инциденте. Гражданин РФ состоит в Миссии ООН, занимающейся делами внутренней администрацией в Косове. Какие именно обвинения ему выдвигаются, неизвестно.

Ранее на севере Косово противостояние местной полиции и неустановленных лиц привело к небольшим ранениям у последних. Напряженнее всего ситуация в поселке Зубин-Поток. Там, по данным Вучича, полицейские открыли стрельбу в отношении гражданских лиц сербской национальности. Именно там сейчас местные жители пытаются защититься от нападений, возводя баррикады.

Президент Сербии передает, что полиция Косово вторглась на север с 73 бронированными машинами. В муниципалитете Сербица стоят еще 15 авто, а на юге – 50.

Из-за случившегося в Белграде прошло заседания Совета Безопасности Сербии. Глава государства заявил Евросоюзу, что армия встанет на защиту населения, если акции не прекратятся. В Международных силах для Косова произошедшее назвали обычной операцией полицейских по поручению прокуратуры.

Россиян взволновало задержание соотечественники из Миссии ООН. Некоторые считают, что провокации могут быть делом рук США, чтобы спровоцировать Россию встать на защиту Сербии. Возможно, в конфликт действительно пора вмешаться? Несмотря на опасения граждан, России рано говорить свое слово, пока происходящее расценивается как полицейская операция.

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Автор - София Волкова
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