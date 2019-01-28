На выборах в 2020 году победит Трамп – прогнозы экономистов

Сегодня, 07:26 \\ Политика

В 2020 году в США состоятся очередные выборы президента страны. Прогнозы экономистов гласят, что в гонке за руководящий пост победит Дональд Трамп. Об этом информирует издание The New York Times.

 Авторитетные экономисты заявляют, что вероятность переизбрания Дональда Трампа на президентский пост США достаточно высока. В основу прогноза была заложена модель, разработанная экономистом Рэйем Фэйром. При расчете в качестве основных показателей учитывается рост ВВП и данные по инфляции.

Данная модель прогнозирования уже продемонстрировала свою эффективность. В 2008 году этот метод выявил, что Барак Обама станет президентом при поддержке 53,1% избирателей. В действительности за него отдали свои голоса 53,7% электората.

Прогнозы по поводу победы Трампа делают и известные экономисты, такие как Стивен Раттнер (работал при Обаме в качестве советника министра финансов) и Марк Занди (главный экономист Moody's Analytics).

Однако опросы общественности показывают диаметрально противоположные прогнозы. Американцы не настроены голосовать в 2020 году за Трампа. Симпатии отдаются представителям демократической партии, среди которых большинство выделяет Джо Байдена, 47-ого виде-президента США.

Сам Трамп намерен принять участие в президентских выборах и занять должность на второй срок. В качестве основных конкурентов он выделил Байдена и сенатора Берни Сандерса.

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Автор - Мария Титова
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