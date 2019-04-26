ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сегодня, 02:02 \\ Политика

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.

В минувший понедельник 27 мая во время осуществления израильскими ВВС планового полёта над северным регионами страны, их самолет был атакован ПВО САР с территории соседней Сирии. Попытка сбить самолет не увенчалась успехом. В ходе ответной атаки, предпринятой ВВС Израиля вскоре после инцидента была уничтожена одна зенитная установка ЗСУ-23-4 «Шилка», возможно еще советского производства.

В результате нанесенного израильтянами удара погиб лейтенант сирийской армии (на фото снизу), а двое других военнослужащих получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже сделал заявления по данному инциденту, официально подтвердив произошедшее, а также добавил, что его страна не намерена терпеть агрессивные действия в свою сторону и любая атака будет отражена.

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Автор - Алина Самойлова
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