ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.

В минувший понедельник 27 мая во время осуществления израильскими ВВС планового полёта над северным регионами страны, их самолет был атакован ПВО САР с территории соседней Сирии. Попытка сбить самолет не увенчалась успехом. В ходе ответной атаки, предпринятой ВВС Израиля вскоре после инцидента была уничтожена одна зенитная установка ЗСУ-23-4 «Шилка», возможно еще советского производства.

В результате нанесенного израильтянами удара погиб лейтенант сирийской армии (на фото снизу), а двое других военнослужащих получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже сделал заявления по данному инциденту, официально подтвердив произошедшее, а также добавил, что его страна не намерена терпеть агрессивные действия в свою сторону и любая атака будет отражена.