Нет войны - нет проверок: Зеленский приехал на Донбасс ознакомиться с условиями для «защитников» Украины

О прекращении огня президент и не заикнулся.

Стало известно, что новоиспеченный президент Украины Владимир Зеленский приехал на Донбасс ознакомиться с условиями для «защитников» Украины, чтобы, по всей видимости, понять, чего им не хватает. А им на самом деле не хватает того же, чего и обычным украинцам, в том числе и жителям Донбасса – мира в стране, в которой они столько лет прожили.

Еще во время предвыборной кампании, да и во время речи при инаугурации, Владимир Александрович пообещал чуть ли не мгновенного прекращения огня, но сейчас он об этом даже не заикнулся. Забавно за этим наблюдать, ведь обещания необходимо выполнять и вся страна ждет, а дело стоит. Впрочем, возможно, у президента есть план и он его придерживается, но пока эта схема никому неизвестна понять его сложно.

Ведь логично, что нет войны – нет проверок в духе «а как там «защитники»?». Ведь нет необходимости воевать и «защищать». И остается только ждать, когда же президент вступит в хоть какие-то переговоры с людьми на Донбассе, а не только будет посещать военнослужащих и смотреть, как они живут, чай не «Дом-2».