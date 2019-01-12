«Не надо из нее дуру делать» - Украинский журналист намекнул на приход Савченко в команду Зеленского

Дмитрий Гордон не представляет украинский парламент без бывшей заключенной.

Украинский журналист намекнул на приход Савченко в команду Зеленского. Известный интервьюер Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112» рассыпался в комплиментах бывшей в заключении депутатке. Он отметил, что Надежда Савченко обладает яркостью, которая должна быть у политика в Верховной Раде.

Гордон также выразил свое недовольство тем, какой образ сложился вокруг Надежды Савченко.

«Не надо из нее дуру делать», - комментирует украинский журналист.

Гордон не в восторге от того, как в стране принято делать из умных людей дураков. Интервьюер поделился тем, что с Савченко приятно общаться, ведь она быстро схватывает и сразу же интересуется тем, чего не знает. «Савченко – настоящий политик», - заключил Гордон. Украинский парламент журналисту трудно вообразить без наличия в нем бывшей арестантки.

Возможно, Дмитрий Гордон видит что-то, что упускает глаз обычного украинского избирателя. Его интервью прошли многие политики и авторитетные эксперты. Сам Гордон не упускает возможности похвастаться своими обширными связями, как в украинской, так и в российской политической верхушке. Правда все это остается на уровне разговоров.

Тем не менее, журналист отметил достоинства Савченко неспроста. Команда Зеленского продолжает наполняться самыми неожиданными кадрами. Президент окружает себя старыми друзьями, культурными деятелями или пособниками Януковича. Если актер «Квартала 95» Юрий Корявченков, известный как Юзик, готов стать депутатом, тогда что мешает Савченко вершить судьбу украинского народа? В Украине ее личность сегодня едва ли не боготворят.

Савченко в команде Зеленского может хорошенько припугнуть депутатов, желающих потопить нового главнокомандующего. Как известно, депутатка отбывала срок якобы за подготовку теракта в здании Верховной Рады и угрозы расправиться с чиновниками.

Напомним, что в России Савченко «отличилась» причастностью к убийствам российских журналистов и незаконном пересечении границы, хотя в 2016 году была помилована Владимиром Путиным.