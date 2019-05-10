Сначала суд - Россия не намерена отпускать украинских моряков, нарушивших госграницы

Москва не признает решение Морского трибунала, отмечая, что у него нет юрисдикции для решения украинского вопроса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил с громким заявлением, что Россия не намерена отпускать украинских моряков, нарушивших государственные границы в районе Керченского пролива в конце ноября прошлого года.

Представитель Кремля отметил, что сначала должен состоятся суд над задержанными, которые будут находиться под стражей до середины июля. А до тех пор позиция не будет изменена.

Несколько дней назад Международный трибунал по морскому праву все же решил принять украинскую позицию и огласил решение, которое гласит, что Россия обязана весьма срочно отпустить украинский экипаж и вернуть корабли, конфискованные в ходе следствия. Если учесть, что это границы РФ были нарушены, то такой вердикт гамбургских судей выглядит весьма некомпетентно.

Напомним, что в апреле текущего года представители Украины сделали обращение в МТМП в Гамбурге с требованием освободить экипаж трех кораблей, которые без официального разрешения пытались пересечь границу Российской Федерации со стороны Керченского пролива и прекратить уголовное дело, начатое Мосгорсудом.