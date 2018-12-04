Смирился с Кореей, смирится и с Крымом? Трамп может изменить отношение к Путину

Ведущие политические эксперты и аналитики отмечают изменения в восприятии Трампом мировой политики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние испытание ракет, которые были проведены Северной Кореей, не вызвали у него обеспокоенности. По словам Трампа, Ким Чен Ын сдержит данное ранее обещание по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны КНДР.

Обычно любой американский президент крайне нервно реагировал на любые испытание Северной Кореей ракетных или ядерных вооружений. Такая спокойная реакция американского президента позволяет многим пользователям интернета шутить, что Трамп прошёл все стадии от гнева до принятия. Политические аналитики же предполагают, что смирение Трампа распространяется не только на Северную Корею.

Почти три года президентства Трампа показали ему и миру, что возможности США во внешней политике могут быть ограничены волей достаточно сильного политического лидера. Ким Чен Ыну достаточно уверенности в себе и в своей власти, чтобы продолжать испытания ракетной техники и знать, что КНДР не встретит никакого сопротивления со стороны США. Политических методов воздействия на Пхеньян у США нет, а военные чреваты Третьей Мировой войной.

Но есть лидер, обладающий большей политической волей.

Эксперты считают, что сдавшись в отношении КНДР Трамп может изменить отношение к Путину. Вашингтон перейдёт от игнорирования вхождения Крыма в состав Российской Федерации к его постепенному признанию. Сначала фактическому, через восстановление сети торговых и экономических связей России и США, а потом и к юридическому.

Трампу некуда деваться в данной ситуации, так как по мере окончания его первого президентского срока возрастают шансы того, что он не будет переизбран. Дабы добиться переизбрания ему будет гораздо проще признать чужую волю и мнение, чем пытаться навязать силой американскую картину мира.