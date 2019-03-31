Путин схитрил? Минобороны ужесточит медкомиссию в военкоматах

Сегодня, 09:39 \\ Политика

Президент обещал освободить призывников от срочной службы, но теперь на них может начаться настоящая охота.

Минобороны ужесточит медкомиссию в военкоматах. Поправки предлагаются для закона «О воинской обязанности и военной службе». От Олега Жердева, учредителя российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия», стало известно, что обновленный документ даст врачам медкомиссий больше прав. Если призывник по состоянию здоровья получил отсрочку от службы, врачи смогут проверить его состояние заново.

Теперь посещение медкомиссии в военкоматах не будет расцениваться как осмотр, так как это слишком поверхностно. Процесс назовут «освидетельствованием», он предполагает тщательную проверку годности к службе Родине.

Минобороны хочет положить конец взяткам в медкомиссиях. Проверяя потенциальных солдат повторно и тщательно, появится меньше шансов для молодых людей увильнуть от службы. А давать взятку второй раз большинство желающих «откосить» тоже не сможет.

Поправки Минобороны касательно медкомиссий в военкоматах больше похожи не на борьбу с коррупцией, а на охоту на призывников. Молодые люди, действительно имеющие болезни, будут вынуждены проходить «освидетельствование» заново. Всех больных обещают вылечить, а имеющих хронические недуги освободить от службы навсегда. Вероятно, после этого численность призывников резко увеличится.

Неужели Путин схитрил? Президент с 2001 года обещает стране отказ от срочной службы. Разговоры всегда об одном – не хватает средств на реализацию этой замечательной идеи. В текущем году Путин также упоминал о том, что призыв в армию постепенно «уходит в прошлое», но вот время и финансирование – два главных препятствия. Этим разговорам «стукнуло» уже 18 лет.

«Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней», - заключил Путин.

Россиянам лучше запастись терпением, так как на реализацию обещаний может уйти еще 18 лет.

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Автор - София Волкова
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