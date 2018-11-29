Распад Европы? Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент

Эксперты рассказали о том, как изменится Европейский Союз после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент.

Консервативная и националистическая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции. Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент, набирая 24,2% голосов, следом за ней идёт партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд, республика», набирающая 22,4% голосов избирателей, согласно результатам экзит-поллов.

На предыдущих выборах в Европарламент, которые проходили в 2014 году, партия Ле Пен, носившая тогда название «Национальный фронт», также одержала победу, набрав 24,85% голосов.

По мнению экспертов, высокие результаты, которые на выборах в Европарламент демонстрируют партия Ле Пен и её коллег, вроде итальянской национал-популистской партии «Лига Севера» или польской национал-консервативной партии «Право и Справедливость», показывает востребованность националистических и консервативных идей в Европе. Такая популярность правых движений, стоящих на позициях христианства и социального консерватизма, вызвана разочарованием простых граждан Евросоюза в проводимой руководством ЕС политике открытых границ, приёма беженцев из стран Азии и Африки, а так же размытия национальных идентичностей народов Европы.

Большое количество националистов и консерваторов в парламенте Европейского Союза не обязательно предвещает распад Европы, но может сильно тормозить процесс создания единого европейского государства. Получается, что победа Ле Пен ещё на какое-то время отсрочит создание единого европейского государства.