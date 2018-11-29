Распад Европы? Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент

Сегодня, 02:38 \\ Политика

Эксперты рассказали о том, как изменится Европейский Союз после победы «Национального объединения» на выборах в Европарламент.

Консервативная и националистическая партия «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции. Партия Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент, набирая 24,2% голосов, следом за ней идёт партия президента Франции Эммануэля Макрона «Вперёд, республика», набирающая 22,4% голосов избирателей, согласно результатам экзит-поллов.

На предыдущих выборах в Европарламент, которые проходили в 2014 году, партия Ле Пен, носившая тогда название «Национальный фронт», также одержала победу, набрав 24,85% голосов.

По мнению экспертов, высокие результаты, которые на выборах в Европарламент демонстрируют партия Ле Пен и её коллег, вроде итальянской национал-популистской партии «Лига Севера» или польской национал-консервативной партии «Право и Справедливость», показывает востребованность националистических и консервативных идей в Европе. Такая популярность правых движений, стоящих на позициях христианства и социального консерватизма, вызвана разочарованием простых граждан Евросоюза в проводимой руководством ЕС политике открытых границ, приёма беженцев из стран Азии и Африки, а так же размытия национальных идентичностей народов Европы.

Большое количество националистов и консерваторов в парламенте Европейского Союза не обязательно предвещает распад Европы, но может сильно тормозить процесс создания единого европейского государства. Получается, что победа Ле Пен ещё на какое-то время отсрочит создание единого европейского государства.

Поделиться новостью:
Автор - Валентин Арцимович
Главное за неделю

Расплата за Скрипалей: Тереза Мэй уже сегодня может уйти в отставку

По информации британских СМИ глава британского правительства Тереза Мэй до 24 мая уйдёт в...

Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

 В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было...

Запахло новой отставкой – Украинский министр Омелян пристыдил Зеленского за «кацапскую мову»

Любитель тортов в виде развалин Кремля разнес в пух и прах русскоязычное выступление...

Марионетка Януковича? Зеленского через суд попросят уволить главу администрации

Украинские активисты покопались в прошлом Андрея Богдана, и нашли там причину, по которой...

Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью

 Китаянка из города Цанчжоу в провинции Хэбэй купила автомобиль марки Volkswagen Passat....

Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем

 В СМИ появилась информация, что Меган Маркл целенаправленно искала богатого мужчину....

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Запад выступает против России: в НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета НАТО заявил, что НАТО никогда не признает принадлежность Крыма к...

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Устанет, уйдёт... Путин вслед за Ельциным может сбежать с «трона»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел новое исследование и...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ