Спасает Украину или свою шкуру? Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт

Сегодня, 15:36 \\ Политика

У олигарха есть личные счеты с МВФ, шанс на решение которых появится после официального отказа страны от западных «подачек».

Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт. «Теневой президент» Украины считает, что опыт Греции или Аргентины – наилучший исход для страны, погрязшей в долгах. Напомним, что на сегодняшний день внешний и внутренний долги соседнего государства уже составляют 70% от ВВП. Коломойский видит в дефолте единственное освобождение Украины от долгового рабства.

Олигарх также высказал интересную мысль относительно разрыва отношений с МВФ. Он намекнул Зеленскому, какая участь ждет его, если он будет идти на поводу у Запада. Владимир Зеленский может превратиться из любимчика публики во второго Порошенко с низкими рейтингами.

Коломойский озвучил и то, о чем в Украине вообще боятся говорить. Он считает, что ЕС и Вашингтон в последнюю очередь думают об Украине. Их цель – ослабить Россию, а западные «подачки» для Украины – лишь способ подчинить себе страну. Но настроенным на адекватность олигарха пока что не назовешь. Коломойский убежден, что внешний долг Украины МВФ должен быть списан, как компенсация за «нападение России». Забавная точка зрения, учитывая, что некоторое время назад бизнесмен называл конфликт на Донбассе гражданской войной.

Как бы то ни было, слова Коломойского имеют смысл. Каждый украинец уже должен МВФ 2 тыс. долларов. Дефолт мог бы положить конец бесконечным подношениям, убивающим страну. Но даже этот позитивный посыл Коломойского имеет подводные камни. Точнее один – «Приватбанк».

У олигарха с МВФ свои личные счеты, которые он хочет уладить дефолтом. Уже третий год бизнесмен пытается отменить национализацию «Приватбанка», но МВФ этого не позволяет. На Западе Коломойского предупреждают об отмене финансовой помощи Украине, которая была согласована еще с Порошенко. Таким образом, возникает вопрос: Коломойский спасает Украину или свою шкуру? Олигарх все еще надеется получить компенсацию за банк, национализированный в 2016 году.

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Автор - София Волкова
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