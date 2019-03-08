Сценарий нового шоу? В Госдуме посмеялись над словами Зеленского о переговорах с РФ

Сегодня, 15:41 \\ Политика

Позиция Киева по переговорам с Россией - политический фарс и спектакль, заявил Михаил Шеремет, депутат ГД от Крыма.

Международный трибунал по морскому праву призвал московский суд освободить мореходов Украины, кои были задержаны в Керченском проливе за незаконное пересечение территории РФ. Хотя уголовное дело против них отменить не запросили. Зеленский сообщил, что исполнение этого требования приведёт к продолжению диалога между Киевом и Москвой.

Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы от Крыма, назвал это политическим фарсом и спектаклем. По его словам, вместо извинений за враждебную политику и поиска возможностей для переговоров с РФ, киевские власти продолжают давить и пользоваться инстанциями, далёкими от беспристрастности.

Шеремет считает происшествие в Керческом проливе акцией для раскачивания ситуации Азово-черноморского региона. Он требует оспорить требование трибунала, ибо они не должны принуждать РФ, защищающую свою территорию, выполнять чужую волю.

В прошлом году, 25 ноября, 3 украинских корабля нарушили российскую морскую границу и пренебрегли требования пограничников остановиться. Их естественно остановили силой.

Напомним, ранее Александр Охрименко, глава аналитического центра Украины, сообщил, что в стране очень любят шоу, комментируя петиции об отставке Зеленского. А эта ситуация сильно напоминает создание сценария для нового спектакля.

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Автор - Ярослав Петров
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