Наголосовали: В Раде возмутились задержанием активистов, митингующих за импичмент Зеленского

Обвиняя Россию в отсутствии свободы слова, правительство Украины само жестко контролирует гражданскую позицию.

В Верховной Раде Украины депутаты весьма возмутились задержанием активистов в Ровно, митингующих за импичмент президента Зеленского.

Ситуация получила резонансную огласку, однако, «обиженным и несправедливо задержанным» стоит вспомнить, что они сами наголосовали себе президента, пресекающего любые мнения и действия, угрожающие его правлению. Если учесть тот факт, что в соседнем государстве на законодательном уровне разрешены подобные акции протеста, то стоит задуматься, чей приказ выполнили представители правоохранительных органов.

Больше всех свое негодование на странице соцсети Facebook выразила вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко, которая намерена обращаться в Национальную полицию.

Госпожа Геращенко отметила, что задержанные являются несовершеннолетними, а их чуть ли не силой затянули в отделение милиции за мирный пикет с плакатом. Якобы сотрудниками были нарушены конституционные права граждан на свободное выражении собственных мыслей.

Также она напомнила всем, что при прежнем президенте Петре Порошенко, администрация, кабмин, Рада и близлежащие улицы пикитировались неравнодушными гражданами. «Иногда это было агрессивно, но это была демократия», - заявила вице-спикер.