Доскакался. Юрист Януковича заявил о возможности ареста активов Порошенко

Сегодня, 12:45 \\ Политика

$300 млн, легализованные Порошенко через офшоры, были украдены у украинской армии, уверен Андрей Портнов.

Бывший юрист и бывший замглавы администрации беглого президента Януковича, после поражения Порошенко на выборах, вернулся на Украину и сразу же инициировал два уголовных дела в отношении экс-президента.

Недавно Портнов подал заявление в соответствующий комитет с целью расследовать дело об отмывании денег и неуплате налогов с последующей возможностью арестов активов Петра Порошенко. Юрист пояснил, что аресту могут подвергнуться счета, акции, активы и займы владельца компании «Рошен», записанные в том числе и на подставных лиц.

Кроме этого, Портнов заявил, что бывший президент Украины, вводя военное положение в ноябре, руководствовался прежде всего личной выгодой. А именно – добивался срыва выборной компании.

Известны ещё два уголовных дела, до которых «доскакался» Порошенко. Одно из них – о госизмене, когда президент своим указом отправил моряков в Керченский пролив, что вылилось в знаменитую провокацию и арест судов и экипажей. Второе дело о незаконном распределении должностей в «Ценрэнерго» рассматривает антикоррупционная прокуратура.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Ремарк
Главное за неделю

Расплата за Скрипалей: Тереза Мэй уже сегодня может уйти в отставку

По информации британских СМИ глава британского правительства Тереза Мэй до 24 мая уйдёт в...

Татьяна Навка очаровала Антонио Бандераса на Каннском фестивале

 В рамках Каннского фестиваля состоялся благотворительный бал amfAR. На событие было...

Запахло новой отставкой – Украинский министр Омелян пристыдил Зеленского за «кацапскую мову»

Любитель тортов в виде развалин Кремля разнес в пух и прах русскоязычное выступление...

Марионетка Януковича? Зеленского через суд попросят уволить главу администрации

Украинские активисты покопались в прошлом Андрея Богдана, и нашли там причину, по которой...

Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью

 Китаянка из города Цанчжоу в провинции Хэбэй купила автомобиль марки Volkswagen Passat....

Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем

 В СМИ появилась информация, что Меган Маркл целенаправленно искала богатого мужчину....

Запад выступает против России: в НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета НАТО заявил, что НАТО никогда не признает принадлежность Крыма к...

В Астрахани спустили на воду первый круизный лайнер

Россияне в ужасе сравнивают его с печально известным Sukhoi Superjet 100.

Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Пришло время государства: ВТБ покупает «Альфа-банк» – инсайд

Самый крупный коммерческий банк страны будет куплен государственной организацией. Об этом...

Стаж - пять лет продаж: Власти Калининграда не могут справиться с автобусом секс-шопа возле парка

Автобус и не думает уезжать со «злачного» места, несмотря на судебный запрет на торговлю...

Эпоха не прошла, Дейенерис жива? В сеть попали фотографии не вошедшие в финальную серию «Игры престолов»

В интернет-пространстве активно обсуждается версия того, что Матерь драконов все-таки...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ