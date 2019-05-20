Доскакался. Юрист Януковича заявил о возможности ареста активов Порошенко

$300 млн, легализованные Порошенко через офшоры, были украдены у украинской армии, уверен Андрей Портнов.

Бывший юрист и бывший замглавы администрации беглого президента Януковича, после поражения Порошенко на выборах, вернулся на Украину и сразу же инициировал два уголовных дела в отношении экс-президента.

Недавно Портнов подал заявление в соответствующий комитет с целью расследовать дело об отмывании денег и неуплате налогов с последующей возможностью арестов активов Петра Порошенко. Юрист пояснил, что аресту могут подвергнуться счета, акции, активы и займы владельца компании «Рошен», записанные в том числе и на подставных лиц.

Кроме этого, Портнов заявил, что бывший президент Украины, вводя военное положение в ноябре, руководствовался прежде всего личной выгодой. А именно – добивался срыва выборной компании.

Известны ещё два уголовных дела, до которых «доскакался» Порошенко. Одно из них – о госизмене, когда президент своим указом отправил моряков в Керченский пролив, что вылилось в знаменитую провокацию и арест судов и экипажей. Второе дело о незаконном распределении должностей в «Ценрэнерго» рассматривает антикоррупционная прокуратура.