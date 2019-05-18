А Трамп не обидится? Зеленский назвал почетного гражданина США Сикорского украинцем

Сегодня, 10:04 \\ Политика

Отец авиаконструктора считал, что нации «украинцы» не существует. Но новоизбранного президента Украины, похоже, это никак не волнует.

25 мая мировое сообщество отмечало 130 лет со дня рождения основателя авиаконструкции Игоря Сикорского. Президент Зеленский, поздравляя граждан с юбилеем «отца вертолетов», назвал почетного гражданина США Сикорского украинцем. Он считает, что весомый вклад в развитие летательной техники будет вдохновлять украинцев на дальнейшие изобретения.

Интересно, а Дональд Трамп не обидится за такие громкие высказывания? Как гласят исторические факты, подтвержденные экспертами, Игорь Иванович более 50 лет жил и работал на американской земле. Покинув Российскую империю из-за последствий революции 1917 года, он нашел пристанище за океаном. Однако, как утверждают источники, он всегда оставался патриотом России.

Приложив немало усилий в развитие авиаконструкции в США, Сикорский стал одним из самых успешных и известных конструкторов летательной техники. За свою деятельность он получил более 80 дипломов и наград.

Однако Зеленского не смущают такие факты из биографии «отца вертолетов». Вероятно, он берет пример со своего предшественника Порошенко, который в 2016 году тоже утверждал, что Игорь Сикорский является великим украинским авиаконструктором.

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Автор - Алена Корнеева
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