Мамкин прессователь: Глава МИД Украины рассмешил сеть «победой» над Россией и «наездом» на Лаврова

Вчера, 22:04 \\ Политика

Изгнанный из украинского кабмина министр иностранных дел Павел Климкин назвал победой Киева решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе, а также похвастал, как в 2015 году «прессовал» Сергея Лаврова.

Не желающие мириться с волей украинского народа и избранного им президента Владимира Зеленского члены кабмина Украины всё больше вызывают смех у общественности. Глава Минобороны Степан Полторак хвастает фото на фоне взорванного Кремля, а министр инфраструктуры учит главу государства «мове». Повеселить людей решил и изгнанный из правительства глава МИД страны Павел Климкин. Чиновник рассмешил сеть «победой» над Россией и «наездом» на российского коллегу Сергея Лаврова.

Так, накануне украинский министр похвастал, как в 2015 году во время переговоров в Нормандском формате он вместе с глава дипведомств Франции и Германии Лораном Фабиусом и Франком-Вальтером Штайнмайером «прессовали» главу МИД России. Якобы Лавров хотел разрядить обстановку, предложив коллегам водки, но ни Климкин, ни его сопровождающие не стали пить вместе с Сергеем Викторовичем, а с ходу принялись давить на него по делу.

Пользователи усомнились в достоверности рассказанной Климкиным истории, а самого его презрительно окрестили не иначе, как «мамкин прессователь». Участники обсуждения заметили, что авторитет главы МИД Украины на международной арене даже в сравнение не идёт с влиянием Лаврова, а потому трудно представить, что нечто подобное имело место быть. В сети отметили, что сам Климкин может кого-либо прессовать исключительно в своём Twitter, а сказать что-либо в лицо такому «зубру» как Лавров попросту не в состоянии.

Помимо прочего насмешки вызвала и фраза украинского министра о «победе» над Россией. Так он охарактеризовал решение Международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе. «А в чём, собственно, победа, если после этого решения не произойдет ровным счетом ничего?», -иронично задаются вопросом пользователи. Более того, в сети иронично заметили, что медлительность российских политиков всё равно не позволит достичь Киеву желаемого.

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Автор - Артемий Вишневецкий
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