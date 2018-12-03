Благодаря провокации Порошенко в Керченском проливе у нынешней власти Украины есть хороший повод отсрочить переговоры по Донбассу на неопределенное время.

Президент Украины Владимир Зеленский ждет освобождения моряков для переговоров с РФ. Это следует из его заявления по прошедшему сегодня заседанию Международного трибунала ООН по морскому праву. В ходе мероприятия был подведен итог, что Россия должна отпустить на Родину 24 украинских моряка и 3 их корабля. Согласно позиции Москвы, люди и суда удерживаются из-за незаконного пересечения морской границы РФ в ноябре 2018 года.

Зеленский считает, что Москва сделает первый шаг навстречу переговорам с Украиной, выпустив ее моряков. Также, новый глава государства убежден, что таким поступком Россия урегулирует «конфликт с Украиной» и решит «сотворенные ею проблемы цивилизованным способом».

Украинские моряки и их суда все еще находятся в России благодаря провокации Петра Порошенко. Он пытался устроить «заварушку», которая отсрочит или отменит президентские выборы. Но ничего не вышло, кроме кратковременного военного положения. Хотя теперь оказывается, что Порошенко сыграл на руку Зеленскому и укрепил позицию Киева относительно Москвы. Ответственность за переговоры по Донбассу снова перекладывается на Кремль, а «минские соглашения» по-прежнему игнорируются.

Может, вместо минских теперь «керченские соглашения» на подходе? Первый документ уже давно заморожен, как и конфликт на Донбассе. Заявление Зеленского об освобождении моряков для переговоров с РФ говорит об однобоком видении ответственности в вопросах урегулирования конфликта. Он действительно существует между странами, однако начат был не в Москве. В Киеве это знают и понимают, что первый шаг по Донбассу должен быть от них. Но вместо предложений обмена «всех на всех» и разговора с глазу на глаз за одним столом Зеленский выбрал заморозку переговоров с оглядкой на керченский инцидент.