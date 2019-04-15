Исконные друзья: Поклонская озвучила выгоду от поддержки Сирии Россией

Сегодня, 15:13 \\ Политика

Отношения между Дамаском и Москвой смогут победить «взращённых западом террористов».

Депутат Госдумы от Республики Крым положительно оценила отношения, которые складываются между Россией и Сирией в последние годы. Особенно после того, как Россия стала оказывать посильную помощь в решении военного конфликта в стране. Наталья Поклонская также озвучила выгоду, которую каждая из сторон получает от поддержки Сирии Россией. Например, сирийские дети имеют возможность получить квалифицированную медицинскую помощь и реабилитацию на полуострове.

Так, ранее в Россию прибыли 11 детей, часть которых находится в крымской здравнице. Несколько человек остались в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга в ожидании неотложных операций.

По мнению Поклонской, Россия и Сирия – исконные друзья, и на эту дружбу сейчас оказывают влияние взращённые западом террористы. Взаимодействие Дамаска и Москвы, в первую очередь, в сферах медицины и военной помощи способствуют укреплению будущих дипломатических отношений.

Не озвучила, но, наверняка, подразумевала депутат и другую выгоду, которую безусловно получает и Россия. Постоянная продажа как нового, так и проверенного временем в Сирию приносит миллиардные доходы государству. Деньги возвращаются на оружейные заводы, способствуя техническому прогрессу отрасли, тем самым влияя на экономику России. Поэтому причин отказывать от поддержки сирийского государства у власти нет. Это подтверждают данные Министерства экономического развития.

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Автор - Олеся Куприна
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