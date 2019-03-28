Запахло новой отставкой – Украинский министр Омелян пристыдил Зеленского за «кацапскую мову»

Сегодня, 14:31 \\ Политика

Любитель тортов в виде развалин Кремля разнес в пух и прах русскоязычное выступление президента на форуме и обвинил его в некомпетентности.

Украинский министр Омелян пристыдил Зеленского за «кацапский» язык. Именно с такого замечания министр инфраструктуры начал свой ответ на выступление Зеленского на iForum 2019. Омелян саркастично извинился за то, что публикует свой пост на украинском языке, ведь «чиновнику не идет говорить на кацапском, тем более президенту».

Во время мероприятия президент Владимир Зеленский поговорил с интернет-деятелями о внедрении современных технологий в разные сферы жизни в Украине. Там он раскритиковал украинских депутатов за необразованность, ведь в вопросах технологий они знают только слова «инновация», «диджитализация», «гиперлуп», Илон Маск». Владимир Омелян пристыдил Зеленского и за это. Министр привел доводы, якобы подтверждающие присутствие современных технических решений в Украине. А слово «диджитализация» вообще нужно говорить «дигитализация», по мнению Омеляна, так что Зеленский некомпетентен. Министр также пристыдил главу государства за обилие молодежного слэнга в речи, составив некий «Зе!словарь».

Похоже, в парламенте запахло новой отставкой. Владимиру Омеляну стоит взглянуть, с какой легкостью Зеленский продолжает увольнять его коллег с самых разных должностей. Кто-то уходит добровольно, не дожидаясь позора. На отдых уже отправились начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, министр обороны Степан Полторак, премьер-министр Владимир Гройсман и многие другие. Вероятно, после такого презрительного выпада и Омеляну укажут на дверь.

«Кацапский», то есть русский язык является для Зеленского родным, это ни для кого не секрет. В языковых претензиях президенту Омелян точно не стал первооткрывателем. Еще раньше писательница Лариса Ницой и депутат Олег Ляшко остались недовольны русскоязычными вставками в речи Зеленского во время инаугурации.

Владимир Омелян прославился в российских СМИ в начале года, когда ему на 40-й юбилей подарили торт в виде руин Кремля. Чиновник и раньше был одним из знаковых русофобов: выступал за прекращение железнодорожного сообщения с РФ и предрекал Москве засилье медведев.

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Автор - София Волкова
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