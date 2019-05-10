Провокация 99 lvl: Международный трибунал ООН огласит решение по «керченскому инциденту»

Заседание состоится без участия представителей России.

Из заявления Бенджамина Бениршке, представителя пресс-службы суда, стало известно, что сегодня, 25 мая, международный трибунал ООН огласит решение по «керченскому инциденту» и введению временных мер против России. Будет известна лишь выдержка из решения, которая займет 20-30 минут, но наиболее емко изложит суть проблемы.

Напомним, что в ноябре 2018 года Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованиями, чтобы украинских моряков, задержанных в Керченском проливе россиянами. Правда, обстоятельства на самом деле говорят против Украины, так как они незаконно пересекли границу с Россией, а на требование остановиться ответили молчанием. Впрочем, данный инцидент, скорее всего, оценят в пользу Украины, ведь Крым так и не признали российским, так что, по сути, провокация 99 lvl фактически удалась, что говорит о новых возможных санкциях против РФ.