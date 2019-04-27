Коста-Рика отменила визовый режим с Россией

Сегодня, 13:06 \\ Политика

Подписанное в 2018 году соглашение вступило в силу.

Сегодня (25 мая) вступило в силу прошлогоднее соглашение согласно которому Коста-Рика отменила визовый режим с Россией. Благодаря отмене визового режима жители России могут проезжать на территорию Коста-Рики как туристы либо же транзитом на 90 календарных дней, имея только действительный загранпаспорт. Данное соглашение действует в обе стороны и теперь жители Коста-Рики также смогут приезжать в Россию не оформляя визу.

Стоит отметить, что при осуществлении трансфера в ту или иную страну для работы или коммерческой деятельности необходимо оформлять соответственный документ согласно законодательству страны. Также, при пребывании в стране более 90 календарных дней в течении полугода, необходимо оформлять разрешение на жительство.

Данная отмена произошла в самый раз под начало курортного сезона, благодаря чему многие россияне могут успешно провести свой отдых в Коста-Рике. Также соглашение поспособствует облегчению трудовой миграции из Коста-Рика в Россию.

На данный момент россияне имеют доступ к безвизовому въезду на территории 118 стран мира.

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Автор - Дмитрий Романов
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