Марионетка Януковича? Зеленского через суд попросят уволить главу администрации

Сегодня, 12:24 \\ Политика

Украинские активисты покопались в прошлом Андрея Богдана, и нашли там причину, по которой его стоит убрать с политической арены. И это не считая связи с Коломойским.

Зеленского через суд попросят уволить главу администрации Андрея Богдана. Очередными недовольными в этот раз оказались активисты Общественного люстрационного комитета Украины. В иске, поданном против Владимира Зеленского, говорится, что президент должен аннулировать свой указ о предоставлении Богдану должности главы АП. Документ находится в Кассационном суде Верховного суда Украины. Когда именно его рассмотрят, и обратит ли вообще Зеленский на это внимание, неизвестно.

Этот же орган, люстрационный комитет, в далеком 2014 году отрезал путь в политику всем соратникам беглого президента Виктора Януковича. Достичь этого удалось на законодательном уровне с помощью Закона о люстрации от 16 сентября 2014 года. Под горячую руку комитета тогда попали все, когда работал на Януковича в период его правления – с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

Видимо, люстрационный комитет пристально следил за всеми перемещениями кадров у власти, ведь Андрея Богдана они приметили сразу же. Оказалось, что новоиспеченный глава Администрации Зеленского в прошлом - уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики при правительстве Януковича. Учитывая, на какую широкую ногу жил сбежавший президент Украины, антикоррупционная политика Богдана явно давала сбои в то время.

Теперь Владимира Зеленского вынудят уволить Андрея Богдана из-за его связи с Януковичем. После таких фактов из биографии служба Богдана адвокатом у олигарха Игоря Коломойского уже никого не пугает.

Если Зеленский попытается замять дело или будет его открыто игнорировать, шквал критики на него обрушится небывалый. Связи с бывшими сотрудниками Януковича в нынешней Украине не прощают никому. Еще недавно Зеленского называли марионеткой Коломойского. После скандала с Богданом станут ли утверждать, что президент – марионетка Януковича? Это будет зависеть от реакции Зеленского на иск в суд и на то, кем окажутся другие его приближенные.

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Автор - София Волкова
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