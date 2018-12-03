Ядерная угроза со стороны России заставит НАТО пересмотреть военную стратегию

Сегодня, 10:59 \\ Политика

Кроме этого, генсек альянса прозрачно намекнул об опасности, исходящей с востока и юга.

Кроме этого, генсек альянса прозрачно намекнул об опасности, исходящей с востока и юга.

Впервые за долгие десятилетия в НАТО задумались о создании новой военной стратегии. Генеральный секретарь военного блока заявил, что это стало необходимым, когда ядерная угроза со стороны России стала особенно явной.

Аналитики альянса на этой неделе уже приступят к разработке новой концепции, позволяющей противостоять опасности. Кроме этого, новые вызовы с «юга и востока» заставят пересмотреть устаревшие положения об обороне.

Очевидно, что под этим подразумевается Венесуэла, всё больше идущая на сближение с РФ, а также стремительно развивающийся в военном отношении Китай и строптивая КНДР, судя по всему, отказавшаяся от идеи денуклеаризации, навязываемой США.

Любопытно, что всё это происходит на фоне заявлений руководства России об использовании ядерного оружия, как средства защиты от внешней агрессии, а сама ядерная доктрина РФ исключает возможность превентивного применения.

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Автор - Мария Ремарк
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