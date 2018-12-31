Меркель «приняла к сведению» критику молодого блогера

Сегодня, 05:41 \\ Политика

Молодой блогер Резо выступил с критикой относительно канцлера Германии и Христианско-демократического союза (ХДС). Меркель отреагировала на замечания со стороны молодого поколения и «приняла к сведению» критику.

 24 мая на брифинге Мартина Фиц, как заместитель официального представителя камбина ФРГ, сообщила, что Меркель «приняла к сведению» критику, которая была озвучена в видеоролике молодого блогера. Кроме того, Фиц отметила, что канцлер стремится поддерживать диалог с новым поколением, который очень важен для действующих политиков. Подобный комментарий дал и представитель Хайко Маас (глава МИД Германии).

Напомним, что 18 мая 26-летний блогер из Германии – Резо, опубликовал видео в Youtube. В нем молодой человек критикует политику, которой придерживает Меркель, и политическую партию, в которой она состоит. В качестве своих аргументов блогер приводит большое количество статистических данных и утверждает, что такая политика разрушает жизнь общества Германии.

С видеокритикой ознакомились более 7 млн пользователей Сети. Сначала партия ХДС со скепсисом отнеслась к речи блогера и даже высказывалась о том, что данные, которыми апеллирует, являются фейковыми. Однако позже блогера пригласили для диалога в штаб-квартиру ХДС.

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Автор - Мария Титова
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