«Я тебя породил, я тебя и убью»: Возвращение блудного Саакашвили выбесит Порошенко

СМИ сообщают о скором возвращении Михаила Саакашвили на территорию Украины. В 2018 году Пётр Порошенко лишил экс-президента Грузии украинского гражданства.

29 мая – предположительная дата возвращения «блудного» Саакашвили в страну, в которой он занимал пост губернатора Одесской области около полутора лет. В 2017 году Петром Порошенко был издан указ о лишении Михаила украинского гражданства, сделав его фактически лицом без определённого места жительства.

Странно, что Порошенко и был тем, кто подарил Саакашвили «новый дом», дав ему и гражданство, и пост губернатора. Видимо в дальнейшем их отношения не заладились и Порошенко решил поступить, как Тарас Бульба из одноимённого произведения, следуя принципу «Я тебя породил, я тебя и убью». Возвращение Саакашвили в Украину явно выбесит теперь уже бывшему президенту республики.

После официальной депортации в 2018 году Михаил уехал жить в Нидерланды, на родину своей жены.

Ранее бывший президент Грузии уже заявлял о том, что он намерен вернуться в Украину сразу после избрания нового президента. Однако, смена власти не означает аннуляцию решения предыдущего президента. Официально запрет на въезд действует до 2021 года.

После недавней инаугурации Зеленского, Михаил отправил новому президенту письмо с просьбой вернуть ему украинское гражданство, которого он был несправедливо лишён около года назад.