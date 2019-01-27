На Украине предлагают праздновать День освобождения от Порошенко

В разделе электронных петиций на сайте президента Украины появилось новое предложение. В стране предлагают праздновать День освобождения от Порошенко. Дата предполагаемого торжества – 20 мая.

Инициатором петиции выступает Максим Берзняк. Автора предложения сообщает, что Украина наконец избавилась от такого президента, как Петр Порошенко. В петиции указано, что это событие стало настоящим праздником для граждан Украины.

В связи с этим, предлагается отмечать долгожданную смену лидера страны как официальный праздник. В качестве торжественного дня назначено 20 мая. Именно в этот день состоялась инаугурация нового лидера – Владимира Зеленского.

Чтобы петицию о праздновании Дня освобождения от Порошенко рассмотрели, необходимо, чтобы ее подписали не менее 25 тыс. человек. На данное время свои голоса в поддержку предложения оставили 508 людей. Принять участие в голосовании можно еще в течение 91 дня.

Напомним, что Зеленский одержал победу над Порошенко во втором этапе выборов с явным преимуществом. За нового президента Украины свои голоса отдали более 73% избирателей.