Представитель Навального баллотируется в мэры Новосибирска

Оппозиционер Сергей Бойко в новом штабе рассказал о своих планах на предстоящие выборы.

Сергей Бойко баллотируется в мэры Новосибирска отрыл предвыборный штаб, в котором пообщался с избирателями и рассказал о своих планах на выборы. Он заявил, что на предстоящих выборах собирается выдвигаться не от партии, а как самовыдвиженец и для этого ему необходимо собрать 6 тысяч подписей. При этом Сергей Бойко является координатором в штабе Навального благодаря чему некоторые могут считать, что он его представитель в Новосибирске на выборах в мэры.

По заявлению Бойко предвыборная кампания будет ориентироваться на волонтёров, а финансироваться будет благодаря пожертвованиям от избирателей и заинтересованных лиц. Бойко считает, что он занимает второе место по узнаваемости среди кандидатов и намерен не допустить второго срока действующего мэра так как он не выполнил своих обещаний.

Состав команды Бойко в мэрии будет назван после регистрации, если же избирком не согласится его регистрировать может быть устроен «большой митинг» или найден другой кандидат, в которого будут направлены все ресурсы.