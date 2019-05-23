Маразм крепчал: Появилась петиция за отмену петиции об отставке Зеленского

Сегодня, 11:27 \\ Политика

Только вчера набралось нужное количество голосов для рассмотрения вопроса импичмента президента, как сегодня уже новый документ начинает сбор подписей.

Вчерашняя петиция за отставку украинского президента Владимира Зеленского, в рекордные сроки набравшая необходимое количество подписей, успела наделать немало шума в социальных сетях и масс-медиа. Однако, спокойно жить украинцам явно не хочется, потому сегодня на сайте администрации президента появилась новая петиция. На этот раз ее главная цель – отмена петиции об отставке Зеленского. Как бы это не звучало, все именно так, потому выражение «маразм крепчал» как нельзя лучше характеризует все происходящее на Украине.

С момента регистрации петиции на официальном сайте главы государство дополнительно появилось еще несколько петиций, цель которых отмена главной, появившейся вчера. Однако, в целом они не собрали пока что того объема поддержки, который есть у инициативы за импичмент. Сторонники Зеленского, по всей видимости, решили брать своих противников не качеством, а количеством.

Вся ситуация с нынешней политической обстановкой на территории Украины кажется несколько сумбурной и хаотичной. К своим обязанностям Владимир Зеленский приступил четыре дня назад, однако этого хватило для того, чтобы уровень недовольства его персоной был таким высоким, что народ заговорил об импичменте. На данный момент ему явно следует обратиться к народу, желательно, к недовольным, чтобы понять, что можно сделать без радикальных шагов в духе увольнения нового президента.

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Автор - Виталий Малина
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