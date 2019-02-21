С Западом против России: В Лондоне рассказали о возможном союзе с Минском

Белорусскому президенту намекнули, с помощью журналистов, на кого ему надо равняться и с кем бороться.

Статья британской газеты The Times, посвящённая борьбе с Россией, подсказывает Белоруссии пути дальнейшего развития. Анализируя поведение президента России и российско-белорусский кризис в отношениях, вызванный нежеланием Минска платить свои долги России, британские журналисты приходят к выводу: чтобы удержаться в президентском кресле, Путин собирается завоёвывать Белоруссию.

Авторы статьи обрисовывают своё видение того, как попытаться избежать этой ситуации. Во-первых, Белоруссии стоит обратиться за помощью к западным странам, отказаться от российских кредитов и субсидий и перейти к выполнению указаний из Лондона и Вашингтона. Во-вторых, чтобы гарантировать обращение Минска к Западу, авторы статьи считают, что Лукашенко необходимо отказаться от российской экономической помощи и проводить либеральные реформы экономики, в обмен на кредиты Международного валютного фонда.

По большому счёту, данная статья отвечает на вопрос – чего ожидают от Лукашенко в Лондоне? Великобритания, традиционно являющаяся одним из традиционных соперников России в мире, на протяжении последних трёх веков, является и одной из немногих Великих Держав. То, что высказывают британские политики и журналисты может быть не просто досужим рассуждением, а предупреждением политического характера.

Получается, что от Лукашенко Лондону требуется союз с Западом против России. Ради создания этого союза западные страны готовы нагнетать русофобскую истерику, выставляя Россию в качестве «агрессора», собирающегося завоевать Белоруссию, Украину и весь мир.

На данный момент, можно видеть, как с помощью политического запугивания и экономического шантажа страны Запада, прикрывая свою ненависть к России риторикой «защиты мира от угрозы с Востока», собираются продвигаться как можно ближе к России. От границ с Белоруссией до Москвы чуть менее 400 километров.