«Будет нужно, вас пошлют»: Трампу грозит ипичмент за отправку войск на Ближний Восток

Сегодня, 04:32 \\ Политика

Россия выступает за союз с Ираном, в то время, как США планируют ввод 10 тысяч солдат на территорию «страны-агрессора».

Американско-иранские отношения нельзя назвать гладкими — агрессия США в сторону Тегерана усиливается с каждый новым заявлением президента Дональда Трампа.

Во время выступления Владимира Путина на форуме в КНР, было заявлено о налаживании дружеских отношений с рядом стран, в том числе и с Ираном, однако США не устает называть Ближний Восток «рассадником терроризма», а Иран его «эпицентром».

Такое агрессивное поведение не идет на руку улучшению отношений между Америкой и Россией, о котором не так давно заявлял Дональд Трамп, по информации Bloomberg. От того, президенту США может «светить» импичмент, по мнению многих экспертов. По крайней мере, это одна из причин.

Такие угрозы в сторону Трампа вполне обоснованы — по информации портала «Вести.Экономика», партия демократов рассматривают инициативу отставки президента, особенно, после заявлений спикера Нэнси Пелоси, которая обвинила президента в сокрытии информации о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.

Американский президент заверил, что пока не собирается отправлять войска в Иран, однако, «если надо, то пошлет».

«Если нужно, вас пошлют», - ответили пользователи сети Дональду Трампу.

Как предполагают политические эксперты, в ближайшее время Дональду Трампу придется сменить «гнев на милость», чтобы сохранить свое президентское кресло. В ином случае, ему грозит импичмент.

Поделиться новостью:
Автор - Оксана Аганесян
Главное за неделю

Как кошка? Полячка родила сразу шесть близнецов

Жительница Кракова стала первой мамой в Польше, которая родила шесть детей.

Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью

 Китаянка из города Цанчжоу в провинции Хэбэй купила автомобиль марки Volkswagen Passat....

Кажется, это всё. Появилась петиция за отставку Зеленского

 Документ набрал уже больше половины голосов, так что стезя нового президента может...

Папины умнички: Forbes опубликовал список богатых представителей молодежи в России

Больше половины претендентов списка разбогатели с папиной подачи.

Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем

 В СМИ появилась информация, что Меган Маркл целенаправленно искала богатого мужчину....

Братский уход на запад: Евросоюз предлагает Сербии более выгодное сотрудничество, чем Россия

Правительства ведущих стран Европы готовы признать границу между Сербией и Косово на тех...

Запад выступает против России: в НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета НАТО заявил, что НАТО никогда не признает принадлежность Крыма к...

Всем по паспорту: Зеленский пообещал гражданство тем, кто будет строить «новую Украину»

В ходе своей инаугурации новоизбранный президент не упустил возможности своеобразно...

Стаж - пять лет продаж: Власти Калининграда не могут справиться с автобусом секс-шопа возле парка

Автобус и не думает уезжать со «злачного» места, несмотря на судебный запрет на торговлю...

Рособрнадзор введёт изменения в правила сдачи ЕГЭ с 2019 года

В 2019 году Единый государственный экзамен претерпит некоторые изменения. Теперь материал...

Зато честно: В России предупредили о невозможности повысить доход и победить бедность в 2019 году

Вероятно, Владимир Путин будет крайне недоволен парламентом, не способным изменить жизнь...

План посадки уже готов: Зеленский «выписал» из Австрии «юридического киллера» для Порошенко - депутат Рады

Охоту на теперь уже бывшего президента Украины известный юрист, экс-глава администрации...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ