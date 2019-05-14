«Будет нужно, вас пошлют»: Трампу грозит ипичмент за отправку войск на Ближний Восток

Россия выступает за союз с Ираном, в то время, как США планируют ввод 10 тысяч солдат на территорию «страны-агрессора».

Американско-иранские отношения нельзя назвать гладкими — агрессия США в сторону Тегерана усиливается с каждый новым заявлением президента Дональда Трампа.

Во время выступления Владимира Путина на форуме в КНР, было заявлено о налаживании дружеских отношений с рядом стран, в том числе и с Ираном, однако США не устает называть Ближний Восток «рассадником терроризма», а Иран его «эпицентром».

Такое агрессивное поведение не идет на руку улучшению отношений между Америкой и Россией, о котором не так давно заявлял Дональд Трамп, по информации Bloomberg. От того, президенту США может «светить» импичмент, по мнению многих экспертов. По крайней мере, это одна из причин.

Такие угрозы в сторону Трампа вполне обоснованы — по информации портала «Вести.Экономика», партия демократов рассматривают инициативу отставки президента, особенно, после заявлений спикера Нэнси Пелоси, которая обвинила президента в сокрытии информации о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера.

Американский президент заверил, что пока не собирается отправлять войска в Иран, однако, «если надо, то пошлет».

«Если нужно, вас пошлют», - ответили пользователи сети Дональду Трампу.

Как предполагают политические эксперты, в ближайшее время Дональду Трампу придется сменить «гнев на милость», чтобы сохранить свое президентское кресло. В ином случае, ему грозит импичмент.