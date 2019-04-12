Будет сидеть и после смерти: США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Основатель WikiLeaks может провести в тюрьме 165 лет.

По данным американских СМИ власти США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений, среди которых отдельно выделяются обвинения в нарушении закона о шпионаже, раскрытие секретных сведений и антиправительственный сговор Американская прокуратура не устаёт подчёркивать, что действия Ассанжа могли вольно или невольно причинить благо противникам Соединённых штатов Америки.

Пока органы прокуратуры США называют деятельность Ассанжа причиной самой масштабной утечки секретных данных из правительственных документов США и требуют для Ассанжа максимально жёсткого наказания, не стоит забывать, что рассекреченные Ассанжем документы касались, в первую очередь, финансовых махинаций правительственных чиновников США вокруг вторжений США в Афганистан и Ирак в начале 2000х годов.

Суммарно, по каждому из 17 пунктов обвинений, Ассанжу грозит 10 лет, за исключением одного пункта, максимальное наказание по которому – 5 лет. Получается, в итоге, что Ассанжу предстоит провести в тюрьме 165 лет. Понятно, что весь срок наказания он отбыть не сможет и будет вынужден сидеть после смерти – в тюрьмах США распространена практика, при которой выдача тел умерших в заключении осуждённых выдаётся их потомкам только по истечении всего тюремного срока, к которому их когда-то приговорили.