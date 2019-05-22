Результат - петиция: Радикальные украинцы недовольны нежеланием Зеленского вести переговоры с Россией

Вчера, 19:43 \\ Политика

Надежды украинского народа на возобновление отношений с Москвой рушатся, что и приводит к требованиям импичмента президента.

Несмотря на то, что российские политологи постоянно говорили о том, что Зеленский может возобновить отношения Украины и России, реальность оказалась совершенно другой. Вместо того, чтобы идти на диалог с Москвой, президент открыто заявляет, что не планирует вообще никаких переговоров с Россией. Когда накануне журналисты телеканала «Громадське» задали ему вопрос о переговорах он ответил им «нет». Как ни прискорбно, но пока что Зеленский мало чем отличается от Порошенко.

Изменится ли это в будущем или нет, пока говорить сложно, но первые действия Зеленского на посту оставляют желать лучшего. Вероятно, именно поэтому радикально настроенные по отношению к президенту украинцы недовольны. Нежелание президента идти на контакт с главными соседями приводит к плачевным для него же последствиям. Вполне вероятно, что результат подобных политических ошибок – подписанная необходимым количеством людей петиция за его отставку. Причем, произошло это в рекордные сроки, что говорит о максимальном недовольстве президентом в первые же дни его официального правления.

Ранее сам Зеленский отметил, что предложенный им референдум относительно отношений с Россией не будет иметь законодательной основы. Президент хочет услышать мнение народа, но руководством к действию для него это не будет. Естественно, это отличается от всего того, что ждали от Зеленского, как минимум, граждане его собственной страны, а как максимум - надеявшиеся на перемены в отношениях россияне.

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Автор - Виталий Малина
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