«Очередной пиар»: Эксперт прокомментировал петицию об отставке Зеленского

Охрименко оценил украинский «эффект демократии» и заявил, что в стране всё-таки любят шоу.

Экономист Александр Охрименко, являющийся главой Украинского аналитического центра, сообщил о своих мыслях насчёт свежей петиции об отставке президента.

На момент написания новости эта петиция набрала уже свыше 20 тысяч из требуемых 25 и осталось до конца сбора голосов осталось больше трёх месяцев.

По словам Охрименко, на Украине присутствует «эффект демократии», выраженный петицией об отставке. Он считает, что нужные голоса можно собрать сегодня-завтра и попасть на рассмотрение Владимиру Зеленскому. Вот только это лишь предложение, которое даже после просмотра необязательно выполнять. И с этой стороны он посчитал петицию лишь очередным пиаром, пусть и замаскированным под нужды народа.

Самореклама подобного плана действительно показывает «что на Украине любят шоу», прокомментировал эксперт.