Для сохранения кадрового состава: Дума приняла закон об упрощении процесса вступления в ряды Росгвардии

Вчера, 18:42 \\ Политика

Законопроект, призванный совершенствовать правовое регулирование, был предложен Владимиром Путиным.

В ходе пленарного заседания российская Госдума окончательно приняла закон об упрощении процесса вступления в ряды Росгвардии.

Как сообщил Василий Пискарев, ответственный за безопасность и противодействие коррупции, данный проект создали, чтобы сохранить кадровый состав в случае изъявления желания о переводе сотрудников Росгвардии на военную службу. Особенно важен этот момент для военнообязанных, достигших 40-летнего возраста.

Также представители ведомства отметили, что упрощение коснется и процедуры проверки профпригодности кандидатов: перевод станет возможным без прохождения аттестаций, медицинских комиссий и без проверки на соответствие по уровню образованности. Парламентарии считают, что это поможет существенно сократить как временные, так и финансовые траты. Важным остается и тот факт, что принятый закон обеспечивает сохранение уже имеющихся воинских званий и сроков для присвоение очередных.

Депутаты считают, что данный комплекс мер поможет способствовать необходимому уровню обеспечения безопасности и правопорядка в отношении защиты прав и свобод граждан Российской Федерации.

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Автор - Алена Корнеева
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