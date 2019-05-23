Кажется, это всё. Появилась петиция за отставку Зеленского

Документ набрал уже больше половины голосов, так что стезя нового президента может оборваться.

Несмотря на то, что на выборах Владимир Зеленский получил 73% голосов, на самом деле поддержка общественности у него может оказаться куда слабее, чем он предполагал. Говорит об этом появившаяся петиция за отставку лишь недавно вступившего в должность президента. Публика утверждает, что к власти он пришел исключительно как протестная фигура, а потому воспринимать цифры на выборах как «живую» поддержку уж точно не стоит.

В тексте петиции авторы заявляют, что голосование за Зеленского, скорее было выборами «против Порошенко». По их мнению, фигура действующего президента совершено не объединяет украинцев, помимо этого конкретных обещаний и политических ориентиров, которые описывали бы Зеленского, как сильную политическую фигуру, дано не было. Именно поэтому авторы петиции опасаются, что «народной воле» президент будет приписывать все свои прихоти, которые однозначно еще будут иметь место. «Слуга народа», коим себя называет Зеленский обязан иметь моральные обязанности перед народом, а так как во время предвыборного процесса они сформированы не были, в петиции потребовали отставки комика с поста.

Сложно говорить, кто в этом может быть замешан, потому как многие политические силы сейчас настроены против Зеленского. Однако, проблема в другом: петиция набрала уже больше половины голосов, а если наберется необходимая сумма, то для президента все может закончиться весьма драматично. Кажется, это все, но реакции от Зеленского пока не поступило. Да и с трудом верится в то, что он, даже если петиция будет утверждена, откажется от нового поста. Однако подобные настроения уже в первые дни президентства политика, должны внушать ему некоторые опасения.