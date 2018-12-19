Две недели на отказ от России: США заставляют Турцию отказаться от С-400

Вчера, 10:57 \\ Политика

Государственный департамент США обещает Турции «реальные и негативные последствия», если официальная Анкара закупит у России зенитно-ракетные комплекс С-400.

 По данным американских масс-медиа официальный Вашингтон поставил Турции ультиматум – в течение двух недель пойти на разрыв контракта о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400, который был ранее заключён с Россией. В противном случае, Турцию ожидают санкции со стороны США.

Такая грубость и резкость американской дипломатии не может удивлять: США боятся того, что по мере роста качества и количества своих вооружений Турция окончательно выйдет из-под контроля Вашингтона и станет проводить свою собственную самостоятельную политику в ближневосточном регионе. Дополнительные опасения у американцев вызывает факт того, что правящий президент Турции Реджип Тайип Эрдоган намерен использовать в качестве идеологического фундамента своей идеологии весьма смягчённую вариацию исламизма, с которым США старается бороться на Ближнем Востоке.

Раньше Турция считалась основным союзником США на Ближнем Востоке, теперь же, после сближения с Россией возрастает риск превращения Турции в самостоятельную державу. Именно поэтому госдеп даёт Турции две недели на отказ от России. В случае, если Эрдоган последует указаниям Трампа, США перестанут сомневаться в лояльности своего турецкого союзника.

С другой стороны, факт того, что США заставляют Турцию отказаться от С-400 показывает напрямую как США вмешиваются в политику независимых государств мира, что может сыграть на руку Эрдогану в его стремлении выйти из-под контроля США. С помощью таких угроз турецкое правительство может без проблем доказать туркам, что борется за независимость от США, а не ради каких-то своих корыстных целей.

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Автор - Валентин Арцимович
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