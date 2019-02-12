Расплата за Скрипалей: Тереза Мэй уже сегодня может уйти в отставку

Вчера, 10:07 \\ Политика

По информации британских СМИ глава британского правительства Тереза Мэй до 24 мая уйдёт в отставку со своего поста, в связи с провалом внешней политики и бесславным завершением дела Скирпалей.

 Согласно прогнозам, которые дают источники в британском кабинете министров, Тереза Мэй покинет свой пост после встречи с главой одного из парламентских комитетов. К отставке её подтолкнуло сильное давление со стороны правительства и Консервативной партии, которую Тереза Мэй должна представлять и возглавлять.

После того как Тереза Мэй сообщила о возможности голосования депутатов британского парламента за второй референдум по выходу Британии из Европейского союза, если парламент проголосует за предлагаемые Мэй условия сделки по выходу из ЕС. Это заявление вызвало шок у некоторых министров британского правительства, так как на заседании кабинета министров правительство Британии проголосовало против повторного референдума о выходе из ЕС.

Вполне возможно и то, что увольнение Терезы Мэй – это расплата за Скирпалей. Нашумевший скандал с якобы имевшим место отравлением бывшего российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля агентами российских спецслужб завершился ничем. Британскому следствию так и не удалось доказать причастность России к отравлению Скрипаля. Однако, если эта попытка действительно была, то при Терезе Мэй произошло падение уровня обеспечения безопасности жителей островного королевства. Данные проблемы с безопасностью, в свою очередь, предоставляют возможности уже для настоящих, а не выдуманных террористов.

Чтобы не было истинной причиной назревающего политического скандала – боязнь «российской угрозы» или ошибки в исключении Британии из Евросоюза – Тереза Мэй уже сегодня может уйти в отставку. В этом мнении сходятся многие политические аналитики и эксперты.

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Автор - Валентин Арцимович
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