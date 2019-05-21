Финиш: В силу вступил указ Зеленского о роспуске Рады

Вчера, 09:44 \\ Политика

Внеочередные выборы парламента назначены на 21 июля 2019 года.

Несмотря на то, что парламентские выборы в Украине должны были пройти осенью этого года, Зеленский, похоже, решил слегка форсировать события.

Новоизбранный президент после инаугурации потребовал распустить Верховную Раду, подписав соответствующий указ. Согласно которому, действующий парламент упраздняется, а внеочередные выборы в высший законодательный орган страны назначаются на середину лета. Свое решение Владимир Александрович объяснил тем, что Рада потеряла доверие украинских граждан, и напомнил, что в парламенте уже около 2 лет отсутствует коалиция, существование которой прописано в законодательстве.

Лидер государства заявил, что документ вступает в силу со дня его подписания. Он также попросил кабинет министров в полном объеме профинансировать предстоящие выборы.

Указ Зеленского «о роспуске» поверг в шок депутатов. Особенно болезненно отреагировали на финиш действующего состава Рады последователи Ляшко и члены блока Петра Порошенко «Солидарность». Что не удивительно, ведь прошедшие в стране президентские выборы показали - население Украины настроено на мир, а «радикалы» теряют свои позиции в обществе.

Поделиться новостью:
Автор - Екатерина Золотова
Главное за неделю

Как кошка? Полячка родила сразу шесть близнецов

Жительница Кракова стала первой мамой в Польше, которая родила шесть детей.

Китаянка купила автомобиль за 66 мешков с мелочью

 Китаянка из города Цанчжоу в провинции Хэбэй купила автомобиль марки Volkswagen Passat....

Кажется, это всё. Появилась петиция за отставку Зеленского

 Документ набрал уже больше половины голосов, так что стезя нового президента может...

Папины умнички: Forbes опубликовал список богатых представителей молодежи в России

Больше половины претендентов списка разбогатели с папиной подачи.

Меган Маркл просила подруг познакомить ее с богатым британцем

 В СМИ появилась информация, что Меган Маркл целенаправленно искала богатого мужчину....

Братский уход на запад: Евросоюз предлагает Сербии более выгодное сотрудничество, чем Россия

Правительства ведущих стран Европы готовы признать границу между Сербией и Косово на тех...

Запад выступает против России: в НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета НАТО заявил, что НАТО никогда не признает принадлежность Крыма к...

Всем по паспорту: Зеленский пообещал гражданство тем, кто будет строить «новую Украину»

В ходе своей инаугурации новоизбранный президент не упустил возможности своеобразно...

Стаж - пять лет продаж: Власти Калининграда не могут справиться с автобусом секс-шопа возле парка

Автобус и не думает уезжать со «злачного» места, несмотря на судебный запрет на торговлю...

Рособрнадзор введёт изменения в правила сдачи ЕГЭ с 2019 года

В 2019 году Единый государственный экзамен претерпит некоторые изменения. Теперь материал...

Зато честно: В России предупредили о невозможности повысить доход и победить бедность в 2019 году

Вероятно, Владимир Путин будет крайне недоволен парламентом, не способным изменить жизнь...

План посадки уже готов: Зеленский «выписал» из Австрии «юридического киллера» для Порошенко - депутат Рады

Охоту на теперь уже бывшего президента Украины известный юрист, экс-глава администрации...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ