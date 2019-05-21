Финиш: В силу вступил указ Зеленского о роспуске Рады

Внеочередные выборы парламента назначены на 21 июля 2019 года.

Несмотря на то, что парламентские выборы в Украине должны были пройти осенью этого года, Зеленский, похоже, решил слегка форсировать события.

Новоизбранный президент после инаугурации потребовал распустить Верховную Раду, подписав соответствующий указ. Согласно которому, действующий парламент упраздняется, а внеочередные выборы в высший законодательный орган страны назначаются на середину лета. Свое решение Владимир Александрович объяснил тем, что Рада потеряла доверие украинских граждан, и напомнил, что в парламенте уже около 2 лет отсутствует коалиция, существование которой прописано в законодательстве.

Лидер государства заявил, что документ вступает в силу со дня его подписания. Он также попросил кабинет министров в полном объеме профинансировать предстоящие выборы.

Указ Зеленского «о роспуске» поверг в шок депутатов. Особенно болезненно отреагировали на финиш действующего состава Рады последователи Ляшко и члены блока Петра Порошенко «Солидарность». Что не удивительно, ведь прошедшие в стране президентские выборы показали - население Украины настроено на мир, а «радикалы» теряют свои позиции в обществе.