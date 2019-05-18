Украину ждут изменения после инаугурации Зеленского и роспуска им Верховной рады

Сегодня, 04:44 \\ Политика

Не прошло и пары минут, как Владимир Александрович Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и отправлении в отставку силовиков. Пощады не было абсолютно никому, затронуты были все ветви власти без исключения.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Его правление продлится ровно пять лет, после чего избранный президент пообещал сложить с себя полномочия и не переизбираться на второй срок.

В своём заявлении на инаугурации Владимир Александрович упомянул, что нынешнее правительство абсолютно недееспособно и пообещал изменить страну, даже если ему придётся пожертвовать своей должностью. Новый президент Украины отметил, что теперь граждане страны являются его союзниками, присягнувшие на верность Украине вместе с ним.

Во время своей речи в Верховной раде Зеленский обращался именно к народу и никак не к политикам. Сорвав шквал аплодисментов заявлением о роспуске Рады, увольнении глав генпрокуратуры, Минобороны и Службы безопасности, он перечеркнул всё сделанное прежней властью. Теперь Украину ждут глобальные изменения и начало истории с чистого листа.

Иногда во время своего выступления он переходил на русскую речь, говоря о жителях Донбасса и Крыма, на чём акцентировал своё внимание Олег Ляшко, являющийся лидером Радикальной партии.

Одой из главных задач, обозначенных теперь уже действующим президентом, стало возвращение утраченных и вышедших из-под контроля Киева земель. Упоминание прекращения войны также стало одним из ключевых моментов его речи.

— «Я точно не боюсь принимать сложные решения, терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — заявил Владимир Зеленский.
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Автор - Варя Дуналько
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