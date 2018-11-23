СМИ: принц Чарльз согласился встретиться с Трампом

Сегодня, 02:59 \\ Политика

Сын Елизаветы II, принц Чарльз, согласился встретиться с президентом США – Дональдом Трампом. В СМИ сообщают, что мероприятие запланировано на начало и июня. Встреча состоится в Великобритании, куда Трамп прибудет с государственным визитом. Об этом информирует CNN.

 Дональд Трамп посетит Великобританию с первым государственным визитом, который запланирован на 3-5 июня. В СМИ сообщают, что свое согласие на встречу с американским президентом дал принц Уэльский Чарльз.

Предполагается, что встреча состоится в официальной резиденции принца Чарльза в Лондоне – в Кларенс-хаусе. Однако там для представителей СМИ никаких комментариев по данной теме не стали давать.

Наиболее вероятным днем встречи называют 3 июня. Тематика беседы принца Чарльза и Трампа неизвестна. В СМИ отмечают, что данный диалог изначально считался маловероятным. Это связано с тем, что государственные деятели известны своими диаметрально противоположными позициями по вопросу защиты окружающей среды.

Принц Чарльз известен как защитник экологии. Он также поднимает вопросы, которые касаются глобального потепления. Дональда Трампа эти темы интересуют в меньшей степени. Он настоял на выходе США из Парижского соглашения по климату.

Напомним, что ранее Трамп посещал Великобританию в июле 2018 году. Тогда рабочий визит президента США сопровождался массовыми протестами среди британцев. Принц Чарльз и его сын Уильям не дали согласия на встречу с Трампом.

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Автор - Мария Титова
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